Blind laat Van Persie links liggen: ‘Maar ik bekijk hem elke wedstrijd’

Robin van Persie lijkt voorlopig niet te hoeven rekenen op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind reist binnenkort af naar Istanbul om te praten met Wesley Sneijder, maar heeft geen afspraak met Fenerbahçe-spits Van Persie op de planning staan.

"Daar kies ik op dit moment niet voor, maar ik bekijk hem elke wedstrijd", zei Blind zondagavond bij Studio Voetbal. De keuzeheer gaf daarbij aan dat Van Persie de laatste tijd door een blessure niet veel in actie is gekomen en dat hij de komende drie duels geschorst is. "Ik kies er nu voor om mijn drie aanvoerders te bezoeken, met het oog op de komende wedstrijden. Ik ga pas naar spelers toe als ik een boodschap heb die ertoe doet voor de toekomst."

Blind is verheugd met de transfer die Memphis Depay heeft gemaakt. Bij Manchester United was hij op een zijspoor geraakt. "Memphis was een jongen in de categorie die weken helemaal niet speelde. Dan moet je een keuze maken. Ik juich dit toe.”