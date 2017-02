Invaller Depay lijkt Champions League te kunnen vergeten met Lyon

Olympique Lyon heeft de midweekse 4-0 overwinning op AS Nancy zaterdag geen passend vervolg gegeven. Voor de derde keer dit seizoen ging het mis tegen EA Guingamp: de club uit Bretagne was in Lyon al met 1-3 te sterk in de competitie, won in de Coupe de la Ligue via strafschoppen en boekte voor eigen publiek een 2-1 zege. Memphis Depay mocht halverwege de tweede helft invallen, maar kon de derde nederlaag in de laatste vier duels van Lyon niet voorkomen.

De generale repetitie voor het Europa League-duel met AZ begon nog hoopgevend voor de nummer vier van de Ligue 1. Een slimme actie van Nabil Fekir, die de bal op de rand van het strafschopgebied langs zich heen liet gaan, stelde clubtopscorer Alexandre Lacazette na tien minuten in staat om doeltreffend uit te halen in de rechterhoek. Toch ging het nog in de eerste helft mis. Mustapha Diallo zorgde van dichtbij voor de gelijkmaker, waarna Nicolas Benezet de 2-1 tegen de touwen kopte.

De spits werd bediend door een afgemeten voorzet van Yannis Salibur. Het waren de enige twee echte kansen van het eerste bedrijf voor Guingamp. In de tweede helft zocht Lyon tevergeefs naar de 2-2. Maxime Gonalons liet een goede kans onbenut; Depay schoot kort na zijn invalbeurt naast. Doelman Karl-Johan Johnsson pakte daarna nog een schot van de Nederlander, waardoor Guingamp voor de derde keer dit seizoen won van les Gones. De felbegeerde derde plek, die recht geeft op deelname aan de Champions League-voorrondes, lijkt buiten bereik voor Lyon. OGC Nice heeft een voorsprong van twaalf punten.