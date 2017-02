Robben scoort bij late zege; nummers twee, drie en vier allemaal onderuit

Bayern München heeft een grote stap gezet richting een nieuwe landstitel. Der Rekordmeister leek zaterdagmiddag punten te morsen bij FC Ingolstadt 04, maar twee late doelpunten leverden toch nog de volle buit op: 0-2. Arjen Robben maakte de tweede treffer. Tegelijkertijd leed nummer twee RB Leipzig tegen Hamburger SV de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Ook Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund, respectievelijk de nummers drie en vier, gingen onderuit.

FC Ingolstadt 04 - Bayern München 0-2

Het ging Bayern allerminst gemakkelijk af in het Audi-Sportpark. De ploeg van Carlo Ancelotti zocht naar een opening, maar liep zich voortdurend stuk op het gedisciplineerde Ingolstadt 04. De laagvlieger bleef in de eerste helft vrij eenvoudig overeind. Pas in de slotfase werd de druk opgevoerd, maar het was niet genoeg voor Bayern om met een voorsprong de kleedkamer op te zoeken. Kort na de onderbreking kwam Ingolstadt 04 goed weg, toen een schot van Thomas Müller op de lijn werd weggewerkt door Florent Hadergjonaj. Ancelotti bracht Douglas Costa en Robben binnen de lijnen om iets te forceren. Het waren Arturo Vidal en Robben die de beslissing brachten: de Chileen tikte een voorzet binnen en in de blessuretijd kreeg de Nederlander de ruimte om er 0-2 van te maken.

RB Leipzig - Hamburger SV 0-3

De seizoensverrassing uit Oost-Duitsland geldt als de enige uitdager van Bayern, maar de vraag is voor hoelang nog. Vorige week incasseerden die Roten Bullen een nederlaag tegen Borussia Dortmund en zaterdag ging het opnieuw mis, tegen HSV. Tekenend was de statistiek dat Leipzig voor het eerst in de clubgeschiedenis nul schoten op doel afvuurde voor eigen publiek in de eerste helft. HSV was voor rust wel tweemaal tot scoren gekomen. Beide keren ging het mis na een hoekschop. Kyriakos Papadopoulos torende uit boven zijn bewaker en kopte over doelman Péter Gulácsi, terwijl Walace fraai in de bovenhoek kopte na een corner. Leipzig wist zich in de tweede helft evenmin raad met HSV. Men leek grotere schade te voorkomen, maar door toedoen van Aaron Hunt werd de marge in blessuretijd toch drie. Hij stond pas één minuut op het veld.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3-0

Javier Hernández was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van die Werkself. Het eerste doelpunt van de Mexicaan viel al binnen zes minuten en ging de geschiedenisboeken in als het 2500ste tegendoelpunt van Eintracht in de Bundesliga. Een fraaie solo van de zeventienjarige Kai Haverts ging daaraan vooraf. Bayer speelde een goede eerste helft en kwam ook na rust sterk voor de dag. Hernández nam de bal spectaculair uit de lucht om de 2-0 te verzorgen, terwijl de eindstand werd bepaald door Kevin Volland. Bayer stijgt op de ranglijst naar plek acht, terwijl het verrassende Eintracht derde blijft.

SV Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 2-1

Al drieënhalve maand leed Dortmund geen officiële nederlaag meer, terwijl hekkensluiter Darmstadt 98 twee weken geleden nog met 1-6 werd vernederd door 1. FC Köln. Desondanks kwam de thuisploeg halverwege de eerste helft terecht op voorsprong. De bal kwam met wat fortuin terecht bij Terrence Boyd in het zestienmetergebied, waarna de Amerikaan succesvol afrondde. Het was een mooi moment voor de Boyd, die de afgelopen seizoenen veel blessureproblematiek kende en nu zijn eerste Bundesliga-goal maakte. Toch eindigde de eerste helft in balans. Marco Reus trof eerst de onderkant van de lat via een vrije trap, maar op slag van rust volleerde Raphaël Guerreiro fraai raak na een heerlijke assist van Emre Mor. Toch trok de gastheer aan het langste eind. Antonio-Mirko Colak schoot de bal kalm langs Burki en maakte de stunt compleet.