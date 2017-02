‘Dat ik bij Ajax weg moest, was wel even een moeilijk moment’

Bilal Basacikoglu is momenteel met Feyenoord volop verwikkeld in de strijd om de landstitel. De Rotterdammers koesteren een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Ajax en lijken af te koersen op het eerste kampioenschap sinds eind vorige eeuw. Voor de rechtsbuiten is deze titelstrijd extra speciaal: hij speelde jaren geleden in de jeugdopleiding van de aartsrivaal, maar werd daar weggestuurd.

“Dat ik bij Ajax weg moest, was wel even een moeilijk moment. Maar ik heb mijzelf niet laten kennen en ben gewoon doorgegaan met voetballen”, blikt Basacikoglu terug in Zaman Vandaag. De buitenspeler trok daarna naar Friesland, waar hij in 2013 doorbrak bij sc Heerenveen. Feyenoord meldde zich vervolgens een jaar later in het Abe Lenstra Stadion.

In zijn eerste seizoenen in Rotterdam had hij het niet gemakkelijk en de vleugelspits werd al snel bestempeld als een miskoop: “k heb die kritiek gehoord, maar ik heb het naast mij neergelegd. Nee, al dat negatieve probeer ik altijd om te zetten in iets positiefs. Ik ga nooit bij de pakken neerzitten en de trainer kan altijd een beroep op mij doen. Door keihard te blijven werken en in mijzelf te geloven kreeg ik kansen van trainer Giovanni van Bronckhorst.”