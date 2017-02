‘Jeroen Zoet geeft mij nog steeds het idee van een ’net niet’ keeper’

André Onana en Eric Botteghin zijn bij respectievelijk Ajax en Feyenoord bezig aan een indrukwekkend seizoen. De twee werden in de media in verband gebracht met het Nederlands elftal, zonder over een Nederlands paspoort te beschikken. Deze zouden ze dan maar zo snel mogelijk moeten aanvragen, was de stelling. Wim Kieft gaat daar niet in mee.

“Zoiets betekent dat de spoeling dun is voor bondscoach Danny Blind, want anders praat niemand over het naturaliseren van een Ajax-keeper uit Kameroen en een Feyenoord-verdediger uit Brazilië”, schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. “Met Virgil van Dijk en Stefan de Vrij vraag ik me af: waarom zou Oranje behoefte hebben aan Botteghin? Tevens hebben we in Nederland voldoende behoorlijke keepers rondlopen.”

Toch zijn de beste keepers van Nederland geen zekerheidje, weet Kieft. “Jasper Cillessen speelde goed in het bekertoernooi voor FC Barcelona tegen Athletic de Bilbao en Atletico Madrid, maar kan je hem dan onder de lat zetten bij het Nederlands elftal als hij de rest van de tijd op de bank zit? Ik vind van niet, maar is Jeroen Zoet van PSV dan de ideale man? Hij geeft mij nog steeds het idee van een ’net niet’ keeper, een wankele doelman hoewel hij op weinig fouten valt te betrappen.”

Zoet werd bij Oranje gepasseerd door Maarten Stekelenburg. “Terwijl die toch lelijk in de fout ging tegen Frankrijk. Blind handhaafde hem, maar inmiddels is Stekelenburg bij Ronald Koemans Everton uit de basiself verdwenen. Misschien dat Tim Krul Blind van een probleem kan verlossen nu hij bij AZ iedere wedstrijd gaat spelen. Blind heeft nog zes weken alvorens Nederland tegen Bulgarije in actie komt”, aldus Kieft.