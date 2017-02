Groenendijk: ‘Dan was ik nu misschien wel bij Real Madrid geweest’

Alfons Groenendijk is bij ADO Den Haag de opvolger van de ontslagen Zeljko Petrovic. Hij moet de club uit de Hofstad in de Eredivisie zien te houden. Dit weekend staat gelijk een belangrijk duel met Go Ahead Eagles op het programma. In aanloop naar de degradatiekraker heeft de nieuwe coach gehamerd op zelfreflectie in zijn selectie.

“De spelers hebben in de spiegel gekeken”, zegt Groenendijk op weg naar het duel van zaterdagavond in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben positief verrast dat zij dat doen. Dat zij niet alleen wijzen, maar ook bij zichzelf te rade gaan. Daar begint het en dan ben je op weg een goede prof te zijn.”

Groenendijk werd woensdag pas aangesteld. Veel verandering zullen de supporters bij de spelers dan ook niet zien. “Als het zo zou zijn dat ik binnen twee dagen hier de hele boel op zijn kop kon zetten, dan was ik nu misschien bij Real Madrid geweest. Maar als dat tegen Go Ahead al wat oplevert, zou dat geweldig zijn.”