Ajax treft Dynamo Kiev in UEFA Youth League, PSV stuit op Portugese grootmacht

Ajax Onder-19 en PSV Onder-19 plaatsten zich onlangs voor de achtste finales van de UEFA Youth League en vrijdagmiddag volgde de loting voor die ronde van het jeugdtoernooi. Voor Ajax kwam er met Dynamo Kiev een mooie tegenstander uit de koker rollen, terwijl PSV werd gekoppeld aan de leeftijdsgenoten van Benfica.

Het meest aansprekende affiche van de achtste finales is de confrontatie tussen Barcelona en Borussia Dortmund. Verder nemen onder meer Atlético Madrid en Sevilla het tegen elkaar op, treft Real Madrid AS Monaco en werden Red Bull Salzburg en Paris Saint-Germain aan elkaar gekoppeld.

De achtste finales worden afgewerkt over één wedstrijd, waarbij er na een gelijke stand na negentig minuten direct penalty’s volgen. Ajax en PSV spelen allebei thuis, aangezien hun namen beiden als eerste werden getrokken. De wedstrijden worden op 21 en 22 februari afgewerkt. De Amsterdammers stuitten bij winst in de volgende rond op de winnaar van het duel tussen Monaco en Real, terwijl PSV Rosenborg of CSKA Moskou treft als de kwartfinale wordt gehaald.