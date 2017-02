‘Het is ongelooflijk dat Ajax nooit tot de beste opleiding wordt uitgeroepen’

Aron Winter vindt het onbegrijpelijk dat de jeugdopleiding van Ajax het laatste decennium nooit tot de beste van Nederland is uitverkozen. De Rinus Michels Award ging in 2006 voor het laatst naar de Amsterdamse club. "Het is ongelooflijk dat Ajax nooit tot beste opleiding van Nederland wordt uitgeroepen", zegt de jeugdtrainer van Ajax Onder-19. "Dat komt door de gunfactor. Honderd procent."

PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Feyenoord (vijf keer op rij) en AZ (de laatste twee jaar) gingen sinds 2006 met de Rinus Michels Award aan de haal. "Het is een verkiezing van alle hoofden jeugdopleiding en blijkbaar zien die liever andere clubs winnen", zo verzekert de oud-international in gesprek met Voetbal International. "Het heeft ook wel iets grappigs."

"Onze opleiding wordt over de hele wereld geroemd, we laten de meeste jeugdspelers debuteren, ze brengen de hoogste transfersommen op, we hebben het meest moderne jeugdcomplex. Dat is me net iets meer waard dan die verkiezing." De KNVB Academie selecteert jaarlijks vijf clubs op basis van vastgelegde criteria, waarna de hoofd opleidingen van de BVO's hun stem mogen uitbrengen. Clubs klagen al geruime tijd over de multi-interpretabele criteria, een matige controle en vriendjespolitiek die op de loer ligt.