Wilshere: ‘Ik ga in de zomer nadenken, maar ik wil minuten maken en genieten’

Jack Wilshere lijkt zijn belofte alsnog te gaan inlossen. De begaafde middenvelder wordt dit seizoen door Arsenal verhuurd aan Bournemouth teneinde zijn carrière van nieuw elan te voorzien en de Engels international is bezig aan een uitstekend jaar aan de zuidkust. Zijn toekomst is echter nog altijd in ongewis; zijn contract bij Arsenal loopt nog anderhalf jaar door, maar vooralsnog heeft de linkspoot geen duidelijkheid verschaft.

Wilshere wacht weliswaar nog altijd op zijn eerste doelpunt in dienst van the Cherries, maar het jeugdexponent van Arsenal kan desalniettemin nu al terugkijken op een succesvolle jaargang. Hij verscheen dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden aan de aftrap en completeerde zijn laatste dertien duels voor Bournemouth. Ter vergelijking: in zijn laatste drie seizoenen bij Arsenal maakte hij net zo vaak de negentig minuten vol. Wilshere wilde onder manager Eddie Howe weer volledig fit worden en lijkt in die missie geslaagd.

De laatste jaren waren de twijfels over Wilshere toegenomen. De voormalig groeibriljant won in het seizoen 2010/11 nog de PFA Young Player of the Year-award, de prijs voor het grootste talent uit de hoogste Engelse afdeling, maar een slepende enkelblessure hield hem daarna bijna anderhalf jaar aan de kant. Wilshere kwam nooit meer af van het predicaat ‘blessuregevoelig’ en werd bovendien meermaals met een sigaret tussen de lippen gesignaleerd. De grote toekomst die toenmalig bondscoach Fabio Capello van de Engelse ploeg hem toedichtte, leek lange tijd uit zicht, maar inmiddels heeft de nog altijd pas 25-jarige dribbelaar zijn vorm hervonden bij Bournemouth.

Wilshere gaf vorige week in het duel met Everton (6-3 verlies) zijn tweede assist van het seizoen, maar hij creëerde al 29 kansen voor zijn teamgenoten en lijkt zijn befaamde drive terug te hebben. Bovendien teisterde hij zelf al vijfmaal het aluminium. Wilshere heeft altijd de wens uitgesproken te slagen bij Arsenal, maar voorlopig is het nog hoogst onzeker of hij aan het einde van dit seizoen zal terugkeren in het Emirates Stadium.

"Ik focus me op de volgende drie of vier maanden en ik weet niet wat er daarna gaat gebeuren", vertelt hij aan Sky Sports. "Aan het einde van dit seizoen zal ik me gaan beraden over mijn toekomst, maar het is belangrijk dat ik regelmatig minuten maak. Ik moet spelen, dat is waarom ik naar Bournemouth ben gekomen. De club heeft me die kans gegeven."

"Aan het einde van dit seizoen zullen we zien wat ik heb gepresteerd bij Bournemouth. Ik zal een korte vakantie nemen en daarna zal ik gaan nadenken. Mijn hoofddoel op dit moment is om minuten te maken voor Bournemouth en de club in de Premier League te houden. Ik wil fit blijven, wedstrijden spelen en ik geniet ervan", besluit Wilshere. De vraag of Arsenal hem reeds een nieuw contract heeft voorgeschoteld, verwijst de technicus door naar zijn zaakwaarnemer.