FC Porto betaalt twintig miljoen euro voor toptalent van Atlético Madrid

FC Porto heeft de optie tot koop op Óliver Torres gelicht. De grootmacht uit Portugal maakt donderdagavond wereldkundig dat de huurling van Atlético Madrid komende zomer officieel overkomt voor een bedrag van twintig miljoen euro. Het contract van Torres in Madrid liep nog door tot het eind van het kalenderjaar 2017.

De 22-jarige middenvelder staat te boek als een groot talent, maar brak nooit definitief door bij Atlético. In het seizoen 2014/15 werd Torres al verhuurd aan Porto; destijds kwam hij tot 26 competitiewedstrijden en 7 doelpunten. Vorig jaar keerde Torres terug naar Atlético, in de hoop een vaste basisspeler te worden. Daar slaagde hij niet in.

Het jeugdproduct van de Madrilenen speelde vorig seizoen 21 competitieduels, maar stond slechts 9 keer aan de aftrap. Hij trok vervolgens opnieuw op huurbasis naar Porto en tijdens de onderhandelingen werd een optie tot koop afgesproken. Daar maakt de nummer twee van de Liga NOS nu gebruik van. Torres kwam deze jaargang in 18 duels voor Porto tot 2 doelpunten.