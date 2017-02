‘Op de een of andere manier werkte het niet tussen mij en Louis van Gaal’

Sinds dit seizoen is Phil Jones weer een vaste waarde bij Manchester United. Onder José Mourinho komt de Engelse verdediger geregeld aan spelen toe, maar dat was vorig jaar wel anders. Volgens Jones vond Louis van Gaal hem aan het einde van vorig seizoen niet fit genoeg.

“Tijdens de laatste maanden van het seizoen was ik fit, maar Van Gaal vond op wat voor reden dan ook dat ik niet fit genoeg was. Ik deed wat ik kon om weer terug in het team te komen, maar op de een of andere manier werkte het niet onder Van Gaal”, zegt Jones tegen de Manchester Evening News. “Ik heb het gevoel dat er maar drie managers zijn die in mij geloven en me begrijpen als speler.”

“Dat is geen kritiek op andere managers, maar dat zijn Sir Alex Ferguson, José Mourinho en Sam Allardyce”, stelt de verdediger. “Ze hebben me vertrouwen gegeven. Ik ben geen speler die je iedere dag moet vertellen dat ik briljant ben. Sommige spelers hebben dat nodig, ik niet. Die drie gaven me gewoon vertrouwen, dat was genoeg.”