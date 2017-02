Chelsea-huurling: ‘Ik had ook schoenen kunnen verkopen in de Footlocker'

De loopbaan van Michael Hector verloopt niet zoals die van de gemiddelde voetballer. Als jongeling werd hij weggestuurd bij Millwall, maar via een amateurclub verdiende hij een nieuwe kans bij Reading. Anderhalf jaar geleden nam Chelsea hem over van the Royals en nu speelt Hector op huurbasis bij Eintracht Frankfurt.

“Ik kan terugkijken en zeggen dat ik net zo goed in de Footlocker had kunnen werken, een heel ander leven. Misschien was ik naar de universiteit gegaan, als Reading niet was gekomen. Ik wilde altijd profvoetballer worden, zoals de meeste jongens”, zegt Hector tegen Goal. “Het is onwerkelijk dat ik pas op late leeftijd vastgelegd werd door Reading en nu in de Bundesliga speel. Voordat Eintracht kwam, was ik nog nooit in Duitsland geweest.”

In Frankfurt speelde de verdediger tot nu toe dertien wedstrijden. Eerder kende hij al huurperiodes in Ierland en Schotland. “Ik leer verschillende technieken en manieren om met situaties om te gaan. Hier heb ik voor mijn gevoel mijn passing en verdedigende kwaliteiten verbeterd, maar uiteindelijk had ik iets meer willen spelen dan ik nu doe. Uiteindelijk wil ik in de Premier League spelen.”