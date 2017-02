‘Zorg dat Onana een Nederlands paspoort krijgt’

Het is en blijft onduidelijk wie komende maand tegen Bulgarije het doel van het Nederlands elftal verdedigt. Jeroen Zoet werd na Zweden-Nederland door bondscoach Danny Blind afgeserveerd, Jasper Cillessen keept in principe alleen nog de Spaanse bekerfinale, terwijl Maarten Stekelenburg reserve is bij Everton. Een basisplaats voor Tim Krul is een andere mogelijkheid.

Piet Schrijvers zou het op termijn over een andere boeg gooien. "Zorg dat André Onana een Nederlands paspoort krijgt, want dat vind ik op dit moment een uitstekende keeper", zo stelt de voormalig Oranje-international in De Telegraaf met een knipoog. De oud-doelman zou zelf voor Krul kiezen. "In potentie vind ik Krul verreweg de beste doelman. Maar dan baseer ik me puur op zijn tijd bij Newcastle United in de Premier League."

Ed de Goeij zou zelf voor Zoet kiezen. "Een keeper die elke week speelt, is het best op niveau." De doelman van PSV is niet de lievelingskeeper van Jan Jongbloed. "Dat heeft er niks mee te maken of hij goed of slecht is. Ik houd gewoon meer van de stijl van Cillessen. Hij is completer. Hij keept niet voor niets bij Barcelona." Zowel Sander Boschker als Pim Doesburg zou tegen Bulgarije voor Zoet gaan. "Ik vind hem bij PSV heel stabiel, maar hij is geen persoonlijkheid die ik de komende vier, vijf jaar in het Oranje-shirt zie staan", zo zegt laatstgenoemde.