Gouden deal met Paris Saint-Germain pakt toch verkeerd uit voor PEC

PEC Zwolle heeft Gustavo Hebling teruggezet naar de beloften. Het lijkt niet meer goed te komen tussen de Overijsselse club en de twintigjarige middenvelder, die in de zomer van 2015 voor twee seizoenen van Paris Saint-Germain werd gehuurd. Tal van clubs grepen destijds naast de Braziliaan, die vervolgens niet in Nederland heeft kunnen aarden.

Heblinf probeerde in januari een club in zijn vaderland te vinden, maar zonder resultaat. "Begin deze week heeft hij zich gemeld bij de beloften", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp in gesprek met Voetbal International. "Daarvandaan moet hij maar bewijzen dat hij een plek verdient in de eerste selectie."

Hebling kwam afgelopen seizoen slechts achtmaal binnen de lijnen en in deze voetbaljaargang staat de teller op drie optredens. De middenvelder maakte op 18 september, tegen AZ, voor het laatst zijn opwachting. Een terugkeer naar PSG is echter geen optie, omdat de overeenkomst tot 30 juni 2017 loopt. "Bovendien beschikt hij niet over het juiste paspoort om nu in Frankrijk te kunnen spelen. Gustavo zal zich echt in Zwolle moeten laten zien."