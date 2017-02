Cruciale week voor ADO: ‘Ik maak me zorgen, maar Petrovic krijgt de tijd’

ADO Den Haag begon voortvarend aan het seizoen met drie overwinningen op rij, maar sindsdien zit de klad erin bij de club. Het elftal van Zeljko Petrovic vergaarde in de daaropvolgende achttien competitiewedstrijden slechts acht punten. Vrijdagavond verloor ADO in eigen huis met 0-2 van Vitesse en na afloop van dat duel eiste een groep van 150 supporters het ontslag van Petrovic bij directeur Mattijs Manders.

Petrovic blijft vooralsnog echter het vertrouwen van de clubleiding behouden. "Of hij de tijd krijgt? Wat mij betreft wel", vertelt manager voetbalzaken Jeffrey van As maandagavond aan het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk maak ik me zorgen, maar ik ben niet in paniek. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we erin blijven zonder dat we nacompetitie hoeven te spelen. Er zijn meer clubs waar wel wat aan de hand is."

ADO is inmiddels afgezakt naar een zestiende plaats in de Eredivisie en voelt de hete adem in zijn nek van hekkensluiter Go Ahead Eagles, dat afgelopen weekeinde won bij NEC (1-2) en de Hagenezen tot op één punt is genaderd. Zaterdag kruisen de twee clubs in Deventer de degens met elkaar.