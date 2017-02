‘Als hij naar zijn talent speelt is hij één van de besten van Nederland'

Het debuut van Tim Krul onder de lat bij AZ werd zaterdagavond mede verpest door Jetro Willems. De linksback van PSV scoorde kort na elkaar de 0-1 en de 0-2 in de wedstrijd die uiteindelijk in een 2-4 overwinning zou eindigen voor de Eindhovenaren. Willems maakte sinds lange tijd weer een uitstekende indruk, zag ook oud-international Rinus Israël.

Niet alleen met zijn doelpunten sprong Willems in het oog, ook met zijn spel. “Die jongen maakte een hele goede indruk. Niet alleen vanwege zijn goals, maar ook voetballend was hij sterk”, aldus Israël in De Telegraaf. “Er is terecht veel kritiek op hem geweest, maar ik zie bij hem mogelijkheden om uit te groeien tot een hele sterke vleugelverdediger.”

Volgens IJzeren Rinus zijn er nog genoeg verbeterpunten voor de Oranje-international. “Hij is soms wat te gemakzuchtig en moet agressiever worden in de duels. Maar hij heeft een fantastische trap en als hij naar zijn talent speelt is hij één van de beste linksbacks van Nederland. Misschien wel de beste. Ja, dan moet hij ook op die plaats staan in het Nederlands elftal.”