‘Hij doet als voetballer niet onder voor iemand als Frank Lampard’

Swansea City boekte dinsdag een 2-1 overwinning op Southampton en Gylfi Sigurdsson was de grote man aan de kant van de club uit Wales. De aanvallende middenvelder was goed voor een doelpunt en een assist en manager Paul Clement is danig onder de indruk van de 27-jarige IJslander.

“Hij is een erg goede speler. Hij is iemand die heel erg toegewijd is aan zijn club, het team en aan zichzelf. Hij werkt iedere dag zo hard als hij kan. Als speler doet hij niet onder voor iemand als Frank Lampard”, aldus Clement in de Engelse media. Sigurdsson speelt sinds de winter van 2012 voor Swansea en heeft er nog een contract tot medio 2020.

De 48-voudig international kwam tot dusverre tot 35 doelpunten en 24 assists in 116 officiële wedstrijden en eerder verdedigde Sigurdsson de kleuren van Tottenham Hotspur, Reading, TSG Hoffenheim, Crewe Alexandra en Shrewsbury Town.