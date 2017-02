PSV maakt zich op voor duel met Krul: ‘Dan hoef je niet meer zo bang te zijn’

PSV is de eerste tegenstander van Tim Krul als doelman van AZ. De keeper maakt vanavond zijn officiële debuut in het Alkmaarse doel, na zijn verrassende overstap van Newcastle United naar AZ, via Ajax. In Eindhoven is men onder de indruk van de kwaliteiten van de Oranje-international.

Jetro Willems noemt Krul 'een extra kracht voor AZ'. "Krul is een goede keeper en een heel goede jongen ook. Maar we moeten tegen elke keeper kunnen scoren." Ook Phillip Cocu heeft een hoge pet op van de sluitpost. "Ik denk dat ze met Krul een goede keeper in huis hebben gehaald. Hij is wel lang geblesseerd geweest. Ik kan van een afstand niet beoordelen hoe ver hij nu is, maar de ervaring en potentie van Krul zijn bekend."

Krul staat bekend als een penaltykiller, terwijl PSV met een penaltysyndroom kampt. Bij een strafschop in Alkmaar lijkt de afloop van tevoren al duidelijk, maar Cocu wil het positief belichten. "Als je ’m bij Krul zou binnenschiet dan hoef je niet meer zo bang te zijn, dat we er nog weer een zouden missen", zo stelt de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf.