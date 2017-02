‘Ajax is een prachtige club, maar ik zat op de bank en daarom wilde ik weg'

Mitchell Dijks vertrok dinsdag op huurbasis naar Norwich City, dat ook een optie tot koop bedong op de verdediger. Direct na zijn presentatie trainde hij al mee met zijn nieuwe club en had het naar zijn zin. Dijks kijkt ernaar uit om in het shirt van the Canaries te spelen.

“Dit is een fantastische club, met veel historie, en ik ben blij hier te zijn. Ik ben hongerig om weer te spelen”, vertelt Dijks aan Norwich TV. “Ik ben jong, sterk en speel graag aanvallend, daarom wilde de manager (Alex Neil – red.) mij hebben. Op dit moment heb ik een trainer nodig die vertrouwen in mij heeft en dat heeft hij.”

“Ajax is een prachtige club, maar ik zat op de bank en daarom wilde ik vertrekken. Ik houd van voetballen en ik wil spelen. Mijn doel is om met Norwich City in de Premier League te spelen. Ik kijk ernaar uit die stap te zetten, de ploeggenoten zijn goed. Veel mensen stuurden me berichtjes dat ik bij Norwich moest tekenen, omdat ze me wilden zien spelen”, besluit de verdediger.

DONE DEAL! Ajacied Mitchell Dijks maakt het seizoen op huurbasis af bij Norwich City! De club uit de Engelse Championship heeft ook een optie tot koop bedongen.