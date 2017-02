Ivanovic tekent voor tweeënhalf jaar in Rusland

Branislav Ivanovic vervolgt zijn carrière bij Zenit Sint-Petersburg. De Russische club neemt de Servische verdediger naar verluidt transfervrij over van Chelsea, die in Sint-Petersburg een contract voor tweeënhalf jaar tekent, met een optie voor nog één seizoen. Ivanovic stond al op de nominatie om te vertrekken uit Londen.

Zenit troeft West Bromwich Albion en Everton af in de strijd om Ivanovic. De Serviër speelde negen seizoenen in het shirt van Chelsea, waarmee hij onder meer twee keer kampioen van Engeland werd, één keer de Europa League en één keer de Champions League won. Ivanovic speelde eerder in Rusland. Voordat hij naar the Blues kwam, droeg hij het shirt van Lokomotiv Moskou.

“Ik heb niet lang hoeven nadenken over het voorstel, ik wilde graag terugkeren in Rusland. Ik ben nog steeds gemotiveerd om op hoog niveau te spelen”, zegt Ivanovic op de website van Zenit. “Op welke positie ik ga spelen, is niet belangrijk. Ik kan zowel als rechtsback als in het centrum van de verdediging aan de voeten, het is aan de trainer waar ik zal spelen.”

