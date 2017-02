‘Het doet Cristiano pijn als een deel van de supporters van Real hem uitfluit’

Tijdens het met 3-0 gewonnen thuisduel tegen Real Sociedad zou Cristiano Ronaldo door een deel van het publiek van Real Madrid zijn uitgefloten. Keylor Navas zegt dat het fluitconcert de Portugese sterspeler dwars zit. Toch waardeert Ronaldo de fans van de Koninklijken nog altijd allemaal, zo stelt de doelman.

Ronaldo is overigens niet de eerste sterspeler die in Bernabéu uitgefloten wordt, het gebeurde ook onder meer Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane en Iker Casillas. “Die dingen gebeuren. Bij mijn presentatie vond het ook plaats. Aan het eind van het verhaal zijn de fans en het team samen sterker, als ze ons een boost kunnen geven. Dat is wat we willen”, zegt Navas in gesprek met El Larguero.

“Het doet Cristiano pijn als ze hem uitfluiten, maar hij weet dat de meeste fans achter hem staan. Hij probeert het team altijd te helpen met doelpunten”, stelt de Costa Ricaan. “Hij is toegewijd aan de club en wil prijzen winnen. Dat willen we allemaal, de supporters blij maken.”