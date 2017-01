‘Kishna wordt bij Lille herenigd met El Ghazi’

Ricardo Kishna leek het seizoen af te maken bij Chievo, maar die transfer ketste af en de aanvaller gaat nu op huurbasis aan de slag bij Lille. De 22-jarige linkspoot wordt aldaar dus herenigd met Anwar El Ghazi, met wie hij al bij Ajax speelde.

De clubs hebben de deal nog niet bevestigd, maar De Telegraaf verzekert dat de onderhandelingen rond zijn en dat de huidige nummer elf van de Ligue 1 Kishna voor tien miljoen euro definitief kan overnemen. Het contract van Kishna loopt bij Lazio nog tot de zomer van 2019 door.

Kishna had ook nog terug kunnen keren naar Nederland, want volgens de bovengenoemde krant werd hij eerder deze maand aangeboden bij PSV. Technisch manager Marcel Brands liet echter weten geen belangstelling te hebben. Kishna kwam in dienst van Lazio tot dusverre tot twee doelpunten en drie assists in 21 wedstrijden.