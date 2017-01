‘Fluminense weigert Ajax-bod van negen miljoen op Braziliaanse spits’

Fluminense heeft volgens ESPN een bod van minimaal negen miljoen euro van Ajax op de negentienjarige spits Richarlison geweigerd. De transfersom had via bonussen nog verder kunnen oplopen, maar de club uit Rio de Janeiro vindt dat de aanvaller meer waard is.

Fluminense nam de talentvolle aanvaller in januari van vorig jaar voor 2,38 miljoen euro over van América MG. Het contract van Richarlison loopt door tot de zomer van 2020. Volgens het eerder genoemde medium was Ajax al in gesprek met Fluminense voordat er een akkoord werd bereikt met São Paulo over David Neres.

Het is niet de eerste keer dat er Europese belangstelling is voor de tweebenige spits. OSC Lille had afgelopen zomer een oogje op de aanvaller. Ook werd Richarlison nog in verband gebracht met een overstap naar Barcelona.