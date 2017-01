Vitesse maakt terugkeer officieel: ‘Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom’

Kevin Diks is terug bij Vitesse. De club uit Arnhem maakt dinsdagochtend bekend dat de twintigjarige rechtsback tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Fiorentina. Of er een optie tot koop in de overeenkomst is opgenomen, is niet bekend.

“De stap naar Fiorentina was geweldig. Ineens kom je in een andere cultuur terecht. Het verdedigen wordt in Italië echt gezien als een vak apart. Ik heb als voetballer en als mens ontzettend veel geleerd in het afgelopen halfjaar. De terugkeer naar Vitesse voelt op dit moment als de juiste stap. Vitesse voelt als thuiskomen waar mijn hart ligt. Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom”, aldus Diks op de website van Vitesse.

“Ik ga keihard werken om hopelijk zo veel mogelijk wedstrijden te spelen in het vertrouwde geel-zwarte shirt”, gaat Diks verder. “Wat de toekomst daarna brengt, zien we dan wel. Ik wil nu eerst belangrijk zijn voor Vitesse en de dingen die ik in Italië heb geleerd op de Nederlandse velden laten zien. Ik ken nog steeds iedereen bij de club en heb er enorm veel zin in om weer bij Vitesse aan te sluiten.” Diks gaat met rugnummer zeventien spelen in GelreDome.

Technisch directeur Mo Allach is blij met de terugkeer van Diks: “Kevin is voor iedereen nog een oude en vertrouwde bekende. Na de terugkeer van andere clubjongens als Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini en Alexander Büttner keert er weer een echte Vitessenaar terug op het oude nest. Maar kwaliteit is altijd leidend bij onze keuzes. We kennen de kwaliteiten van Kevin en hij heeft in Italië een hoop bijgeleerd. Met zijn terugkeer hebben we nu op alle posities voldoende concurrentie en moet iedereen vol aan de bak om zijn positie te verdienen.”