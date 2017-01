Spits weigert nog voor Leicester te spelen: ‘Ben verraden door Ranieri’

Leonardo Ulloa was als vaste invaller vorig seizoen nog een belangrijke pion in het kampioenselftal van Leicester City. The Foxes versterkten zich in de zomer echter met onder meer Ahmed Musa en Islam Slimani, waardoor er steeds minder plek is voor de Argentijn.

Ulloa hoopte deze winter dan ook een transfer naar een club te kunnen maken waar hij weer aan spelen toe zal komen. Van die overstap is het echter nog niet gekomen en het lijkt er nu op dat de spits er alles aan doet om een breuk te forceren: “Met alle respect voor de fans van Leicester, maar ik voel me verraden door Claudio Ranieri en de club heeft mij teleurgesteld. Ik zal niet meer voor hen spelen”, laat hij via zijn social media-kanalen weten.

Of het deze maand nog van een transfer gaat komen is afwachten. Ulloa ligt met vermeende belangstelling van onder meer Sunderland, Alavés, Besiktas, West Bromwich Albion, Swansea City en Hull City wel goed in de markt. Eerstgenoemde heeft naar verluidt een kleine tien miljoen euro over voor zijn diensten.