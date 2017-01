Skype-gesprek bij Roda JC: ‘Ik kan zeggen dat het heeft geholpen’

Roda JC Kerkrade boekte zaterdag een 4-0 zege op Excelsior, vier dagen nadat de club bekendmaakte voor een deel in handen te zijn gevallen van de Russisch-Zwitserse zakenman Aleksei Korotaev. De investeerder sprak de spelersgroep een dag voor het duel via Skype toe, zo vertelt doelpuntenmaker Mitchell Paulissen.

“Hij kwam rustig en normaal over. Hij wenste ons succes en ik kan wel zeggen dat dat heeft geholpen. We zullen verder wel zien”, aldus de 23-jarige Paulissen in gesprek met de NOS. “Ik heb de degradatie meegemaakt (in 2014, red.) en dat was eens, maar nooit meer.”

Algemeen directeur Wim Collard verwacht aan Korotaev een betrouwbare investeerder te hebben: “Niemand kan honderd procent zekerheid geven, maar de wijze waarop de andere partij acteert, geeft veel vertrouwen. Hij heeft geen economisch belang, maar is gewoon een sportliefhebber."