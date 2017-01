Roda JC maakt unieke vierklapper na kolderieke rode kaart van Excelsior

Roda JC Kerkrade heeft zaterdag de laatste plaats verlaten. De laagvlieger wachtte al twee maanden op een doelpunt, maar produceerde er vier tegen Excelsior: 4-0. Het was de eerste keer dit seizoen dat Roda JC er vier maakte. De treffers werden wel gemaakt nadat Excelsior met tien man kwam te staan door een vroege rode kaart van Jurgen Mattheij. Roda JC staat nu zeventiende met zestien punten; Excelsior heeft slechts één punt meer en staat op plek veertien.

Spectaculair was de openingsfase niet, tot minuut achttien aanbrak. Hicham Faik bediende Mattheij met een terugspeelbal, waarna de aanvoerder uitgleed. Mitchel Paulissen wilde daarvan profiteren en vrij afstormen op doel. Mattheij bleef echter liggen en haalde Paulissen op die manier neer. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kende een directe rode kaart toe. Tot overmaat van ramp leidde de daaropvolgende vrije trap tot het openingsdoelpunt van Roda JC. De thuisploeg verraste Excelsior met de variant van de vrije trap: Adil Auassar legde breed op Dani Schahin en laatstgenoemde haalde venijnig uit in de linkerhoek.

Dat Roda JC überhaupt tot scoren kwam, was al opvallend te noemen. De Limburgers wachtten immers sinds 27 november, vijf wedstrijden op rij, op een doelpunt. In een poging de schade te beperken werd Henrico Drost binnen de lijnen gebracht bij Excelsior als vervanger van Terell Ondaan. Met het numerieke overwicht was Roda JC de bovenliggende partij en vlak voor rust resulteerde dat in het tweede doelpunt. Mikhail Rosheuvel, de hele eerste helft dreigend, leverde vanaf de rechterflank een afgemeten voorzet op Paulissen. Bij de tweede paal kon de aanvaller binnenknikken, waardoor de wedstrijd al na 45 minuten gespeeld leek.

Met een fraaie reflex voorkwam Warner Hahn dat het tien minuten na rust ook nog 3-0 werd. De keeper van Excelsior stond oog in oog met Abdul Ajagun, die vrijstond na een prachtige bal van Adil Auassar. Van dichtbij vond Ajagun dus Hahn op zijn pad, maar de Feyenoord-huurling stond aan de grond genageld toen Thanasis Papazoglou even later wel trefzeker was. De net ingevallen Griek kwam voor zijn man na een voorzet van Ajagun en vond de linkerhoek. Het was een ongekende luxe voor Roda JC, dat dit seizoen nooit vaker scoorde dan twee keer.

Tegen Excelsior zou de doelpuntenteller pas stokken bij vier. Halverwege de tweede helft kwam een lage voorzet van opnieuw Rosheuvel terecht bij Paulissen, die doeltreffend uithaalde. Na dat doelpunt deed de thuisploeg het rustiger aan. Dankzij de overwinning neemt Roda JC afstand van hekkensluiter Go Ahead Eagles. Het verschil bedraagt drie punten, waardoor de ploeg van Yannis Anastasiou weer omhoog kan kijken. Volgende week wacht wel de thuiswedstrijd tegen Ajax.