‘Of Genéro Zeefuik interessant voor ons is? Dat is hij zeker’

Genéro Zeefuik gaat wellicht in Nederland aan de slag. De aanvaller traint al twee weken mee bij FC Emmen om zijn conditie op peil te houden en is een kandidaat om de voorhoede van de Jupiler League-club van een nieuwe impuls te voorzien. Zeefuik is transfervrij na zijn contractontbinding bij het Turkse Balikesirspor.

"Ik merk dat het hem bevalt hier. De lach is terug en hij heeft lol op de training. Of Zeefuik interessant voor ons is? Dat is hij zeker, maar of het ook zover komt is afwachten", zo vertelt Dick Lukkien aan RTV Drenthe. Beiden kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij FC Groningen, waar Lukkien in het verleden assistent-trainer was.

"Ik hoop op Genéro, maar weet niet hoe groot de kans is", zo stelt Lukkien. De 26-jarige aanvaller kwam afgelopen seizoen tot 12 treffers in 32 duels in de 1. Lig voor Balikesirspor, maar in de laatste maanden speelde hij weinig meer. Michiel Hemmen is ook een optie om de voorhoede van FC Emmen te versterken. De aanvaller mag SC Cambuur verlaten, maar zal, in tegenstelling tot Zeefuik, voor de transferdeadline van club moeten veranderen.