Ex-PSV'er heeft Italiaanse transfer te pakken en verlaat slangenkuil

Oscar Hiljemark verlaat Palermo per direct voor Genoa. De middenvelder wordt in eerste instantie gehuurd, maar beide clubs zijn een verplichte optie tot koop overeengekomen. Dat maakt Palermo donderdagavond wereldkundig via de officiële kanalen.

Meer maakt de Italiaanse laagvlieger, die donderdag met Diego López de vierde trainer van het seizoen aanstelde, niet bekend. Het is daarom nog onduidelijk voor hoelang Hiljemark wordt verhuurd. Sommige bronnen gaan uit van een verhuurperiode van zes maanden; andere media uit Italië reppen over een verhuur van anderhalf jaar.

Naar verluidt bedraagt de huursom 500.000 euro. Uiteindelijk is Genoa verplicht om de ex-PSV'er voor 2,5 miljoen euro definitief over te nemen. Hiljemark, die ook werd gelinkt aan AS Roma en Dynamo Kiev, was sinds zijn komst naar Palermo in de zomer van 2015 een vaste waarde. Hij speelde in totaal 55 officiële wedstrijden en maakte daarin vier doelpunten. Liefst tien keer voerde eigenaar Maurizio Zamparini een trainerswissel door gedurende de tijd van Hiljemark op Sicilië.