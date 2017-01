‘FC Köln slaat toe en maakt 8,5 miljoen euro over aan Borussia Dortmund’

Neven Subotic maakt in principe donderdag de overstap van Borussia Dortmund naar 1. FC Köln, zo meldt BILD. Volgens de Duitse krant kan alleen een medische keuring nog een overgang van de verdediger naar Keulen in de weg staan. FC Köln zit zowel met BVB als Subotic op een lijn.

BILD heeft het over de eerste Mega-Deal sinds de terugkeer van Lukas Podolski, die in 2009 de gelederen van Bayern München verliet. Het zou gaan om een bedrag van 8,5 miljoen euro, om het nog anderhalf jaar doorlopende contract af te kopen. Subotic speelt sinds 2008 in Dortmund, werd twee keer kampioen, won eenmaal de DFB Pokal en stond in 2013 in de Champions League-finale.

FC Köln had afgelopen zomer al interesse in Subotic, die toen echter een operatie aan zijn ribben moest ondergaan. Nu komt het alsnog tot een transfer, indien de 28-jarige Serviër donderdag de medische keuring doorstaat. De verdediger kampte de laatste jaren met divers blessureleed, waardoor hij minder minuten voor Dortmund maakte.