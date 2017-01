Evra vertrekt bij Juventus en keert terug naar Zuid-Frankrijk

De wegen van Patrice Evra en Juventus gaan scheiden, zo melden diverse Franse en Italiaanse media woensdagavond. De linkerverdediger, die over een aflopend contract met de Turijnse club beschikt, zal zich voor anderhalf jaar aan Olympique Marseille verbinden. De medische keuring staat voor vanavond óf donderdag op de rol.

Het management van Evra en Olympique Marseille zitten naar verluidt nog niet op een lijn wat betreft enkele bonussen, maar de verwachting is dat de 35-jarige back donderdag in het Stade Vélodrome zal worden gepresenteerd. Evra werd de voorbije weken met clubs als Valencia, Olympique Lyon én ex-werkgever Manchester United in verband gebracht, maar zijn toekomst ligt bij L'OM.

Evra speelde sinds januari 2006 niet meer in zijn vaderland. De verdediger, die in mei 36 jaar wordt, maakte destijds de overstap naar Manchester United. Evra, goed voor 81 A-interlands stond tot medio 2014 op de loonlijst van the Mancunians, om vervolgens de overstap naar Juventus te maken.