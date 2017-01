‘Ajax laat ‘wonderkid’ voorcontract tekenen na optreden in Engeland’

Aliyu Mahmoud heeft een voorcontract getekend bij Ajax. Dat meldt Own Goal Nigeria dinsdagavond. De vijftienjarige speler, die door de website wordt voorgesteld als een Nigerian wonderkid, zou pas op zijn achttiende de oversteek maken naar Amsterdam. Tot die tijd wordt Mahmoud gestald bij Ajax Cape Town.

Het is onduidelijk op welke positie Mahmoud uitkomt. Het talent is Ajax opgevallen tijdens een wedstrijd voor een schoolteam in Engeland. Naar verluidt heeft hij daarna ook indruk gemaakt tijdens een korte proefperiode bij Ajax, waarna de club besloot om hem een voorcontract te laten ondertekenen. In principe mogen clubs als Ajax geen minderjarige spelers van buiten de EU binnenhalen, maar dat zou dan pas op zijn achttiende officieel gebeuren.

Mahmoud is afkomstig van de Mutunchi Football Academy in Nigeria, die FC Porto-spelers Musa Yahaya en Moses John voortbracht. "Vanwege problemen met het verkrijgen van een visa zal Mahmoud het grootste deel van de tijd in Zuid-Afrika doorbrengen. Ajax zal zijn ontwikkeling volgen bij Ajax Cape Town", laat een bestuurder van de academie weten. "Hij zal ook op en neer reizen naar Amsterdam om mee te trainen met het beloftenteam. We zijn heel blij voor hem. Hij verdient deze kans echt."