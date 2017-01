Lewandowski blijft records breken, Hoffenheim niet te kraken in Bundesliga

In de Bundesliga blijft Robert Lewandowski aan de lopende band scoren in het shirt van Bayern München. Waar hij records blijft breken, is TSG Hoffenheim dit seizoen niet te verslaan. Na zeventien speelronde is de nummer drie van de Bundesliga nog altijd ongeslagen. Een statistiek waar Hamburger SV jaloers op is. De club uit Hamburg verloor voor de zeshonderdste keer.