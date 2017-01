SC Heerenveen legt talent vast: ‘Het was niet moeilijk om ‘ja’ te zeggen’

SC Heerenveen gaat zich versterken met Ivan Rako. De twintigjarige middenvelder trainde in november een week mee en heeft de technische staf van Jurgen Streppel weten te overtuigen. “Het is een grote stap, maar ik ben niet nerveus”, aldus de Zweed in gesprek met Fotbollskanalen.

Rako sluit in eerste instantie aan bij de beloften. “Ik had het doel om naar het buitenland te gaan en in Nederland investeren de clubs doorgaans veel in jonge spelers en geven hen veel speeltijd. Het was daarom niet moeilijk om ‘ja’ te zeggen. Wat mijn kwaliteiten zijn? Ik ben goed in de duels, snel met de bal en heb een goede techniek.”

Rako is afkomstig van Motala AIF FK dat uitkomt in de tweede afdeling van Zweden. Het is niet de eerste keer dat die vereniging een speler aflevert aan een relatief grote club in het buitenland, want in 2013 vertrok de centrale verdediger Ali Suljic naar Chelsea.