Cambuur en Bosz uit elkaar: ‘Niet gelukt sportieve ambities waar te maken'

Gino Bosz is per direct vertrokken bij Cambuur, zo meldt de club op zijn website. De 23-jarige verdediger annex middenvelder had in Leeuwarden nog een contract voor anderhalf seizoen. In onderling overleg is besloten die verbintenis met onmiddellijke ingang te verscheuren.

De zoon van Ajax-trainer Peter Bosz speelde pas een half seizoen bij Cambuur. “De 23-jarige Bosz kwam afgelopen zomer naar Leeuwarden om één van de dragende spelers in de basisopstelling te worden. Tot op heden is het niet gelukt om deze sportieve ambities waar te maken en daarom is met goedvinden van alle partijen voor deze oplossing gekozen”, schrijft de Friese club op de website.

Bosz kwam afgelopen zomer transfervrij over van Heracles Almelo. De verdediger annex middenvelder speelde in het shirt van Cambuur slechts zes wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde. Bosz kwam eerder uit voor Vitesse, waar hij onder zijn vader zijn debuut in de Eredivisie maakte.