WAGS: ‘Ze gaan vreemd en zijn niet slim, dat is eigenlijk helemaal niet zo’

Makers Channel en Voetbalzone zetten dé drijvende krachten achter de voetballer centraal: de voetbalvrouwen. We zien hun ambities en dromen, en ontdekken de ongeschreven regels van deze bijzondere gemeenschap. In de derde aflevering gaat Justus Dingemanse op bezoek bij Lorraine Clewits. De vriendin van SC Cambuur-verdediger Djavan Anderson praat onder meer over hoe belangrijk sporten voor haar is en nodigt ze Justus uit om een training mee te doen.