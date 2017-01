Depay maakt indruk in tien minuten: ‘Zag chemie met andere spelers’

Tien minuten voor tijd maakte Memphis Depay zondag zijn debuut voor Olympqique Lyon in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Olympique Marseille. Ondanks het relatief korte optreden is trainer Bruno Génésio al zeer te spreken over de Nederlandse aanvaller.

“Memphis heeft al aangetoond dat hij in onze voetbalfilosofie past. Ik zag op technisch vlak meteen al chemie met andere spelers en hij deed verdedigend goed zijn werk”, zegt de Franse oefenmeester op de website van les Gones. “Het ontbreekt nog een beetje aan wedstrijdritme. Verder zit het op fysiek vlak al wel goed met hem. Hij is een echte aanwinst voor ons en geeft ons meer mogelijkheden om te variëren.”

Depay viel in als linkeraanvaller, maar dat wil volgens de trainer van Olympique Lyon niet zeggen dat de linkerflank zijn vaste positie wordt. “Daar voelt hij zich iets comfortabeler, ook al is hij in staat om overal te spelen”, stelt Génésio. Uiteindelijk maakte Lyon 16,5 miljoen euro naar Manchester United over voor Depay, maar dat bedrag kan met bonussen nog oplopen tot 24,5 miljoen.