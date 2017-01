Internazionale passeert AC Milan na gouden wissel van Pioli

Internazionale is aan de winnende hand. I Nerazzurri wonnen de laatste vijf competitiewedstrijden en bonden ook Palermo aan de zegekar, want de nummer negentien van de Serie A werd zondag met 0-1 verslagen. João Mário kroonde zich tot de matchwinner in het Stadio Renzo Barbera en Internazionale heeft nu twee punten meer dan AC Milan, al hebben i Rossoneri nog een duel te goed.

De Portugees, João Mário dus, viel na 55 minuten in voor Éver Banega en maakte tien minuten later, na een voorzet van Antonio Candreva, het enige doelpunt van de wedstrijd. Internazionale moest de laatste elf minuten met tien man verder omdat Cristian Ansaldi na een charge zijn tweede gele kaart pakte, maar het team van Stefano Pioli trok de voorsprong wel over de streep.

Inter speelde over het geheel bezien een moeizame partij en kwam in de eerste helft bijvoorbeeld niet veel verder dan een schietkans voor Marcelo Brozovic. Doelman Josip Posavec had een antwoord op die poging. In het laatste half uur slaagde Palermo er niet meer in om nog wat terug te doen en door een rode kaart voor Alessandro Gazzi eindigde ook de gastheer het duel met tien man.