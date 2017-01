Excelsior slaat aanval Go Ahead af en houdt punt over aan kelderkraker

De degradatiekraker tussen Excelsior en Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Nadat Pedro Chirivella de Deventenaren al vroeg aan de leiding had gebracht op Woudestein, nivelleerde Nigel Hasselbaink de score. Na rust werd er niet meer gescoord, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een puntendeling: 1-1. Excelsior behoudt zijn voorsprong van vier punten op de hekkensluiter zo.

Go Ahead versterkte zich deze maand met Chirivella en de Liverpool-huurling verzorgde na reeds acht minuten de openingstreffer in Kralingen. Daniel Crowley zette Jarchinio Antonia aan het werk, waarna de rechtsbuiten een puntgave voorzet in huis had op Chirivella. De Spanjaard steeg bij de tweede baal boven zijn directe tegenstander uit en kopte de bal vervolgens achter doelman Warner Hahn.

Excelsior liet zich echter niet van de wijs brengen door de vroege achterstand en scoorde nog in het eerste bedrijf. Nadat hij eerder nog een reuzenkans om zeep had geholpen, tekende Hasselbaink na een half uur spelen alsnog voor de verdiende gelijkmaker. De spits ontsnapte in het strafschopgebied aan de aandacht van Go Ahead en liet het net bollen op aangeven van Kevin Vermeulen.

Go Ahead-trainer Hans de Koning greep in de rust in en wisselde aanvallend: Darren Maatsen kwam binnen de lijnen als vervanger van Sander Duits, waardoor Marcel Ritzmaier een linie zakte naar het middenveld. Die aanpassingen sorteerden het gewenste effect, want de bezoekers kregen meer grip op de wedstrijd en leken na een uur op voorsprong te komen toen Elvis Manu alleen voor Hahn werd gezet. De spits hield het hoofd echter niet koel en schoot wild naast. Aan de andere kant redde Theo Zwarthoed nog stijlvol op een vrije trap van Terell Ondaan en faalde Hasselbaink oog in oog met de keeper, waardoor het duel onbeslist eindigde.