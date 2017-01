Doelpuntrijke zege voor Sevilla; Iborra ‘scoort’ drie keer in 23 minuten

Sevilla heeft drie punten aan het totaal toegevoegd. De Andalusiërs kwamen zondagmiddag twee keer op achterstand tegen Osasuna, maar trokken wel aan het langste eind: 3-4. Vicente Iborra was zonder twijfel de man van de wedstrijd, want de middenvelder van Sevilla scoorde in een tijdsbestek van 23 minuten drie keer.

De Spanjaard nam vlak voor rust de gelijkmaker voor zijn rekening, want Sergio León had eerder de openingstreffer verzorgd voor Osasuna. Iborra trof in de minuten 63 en 65 opnieuw doel, waarvan de eerste een eigen treffer betrof. Daardoor stond er halverwege de tweede helft een 2-2 stand op het scorebord, maar Sevilla nam de punten dus alsnog mee naar huis.

Franco Vázquez kopte de bal na een hoekschop van Pablo Sarabia binnen en hielp de formatie van Jorge Sampaoli zodoende aan de drie punten. Sarabia en Kenan Kodro zorgen in de blessuretijd nog voor een 3-4 eindstand. Sevilla staat nu met 42 punten op de tweede plaats in LaLiga, maar Barcelona en Real Madrid moeten nog in actie komen. Osasuna wacht nu overigens al tien thuiswedstrijden in LaLiga op een overwinning.