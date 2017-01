Miljoenenaankoop maakt zich onmogelijk: ‘Een hek van 1 meter 40, zucht’

Steve Bruce heeft het helemaal gehad met Ross McCormack. De aanvaller van Aston Villa miste afgelopen week een training omdat het elektrische hek van zijn huis kapot was en niet open wilde gaan. Bruce vindt dat de maat vol is en weigert de miljoenenaankoop nog langer op te stellen zolang hij zijn instelling niet verandert. The Villans staan momenteel op een teleurstellende dertiende plaats in de Championship.

McCormack kwam afgelopen zomer voor ruim veertien miljoen euro over van Fulham. Na zeventien duels staat de teller van de dertigjarige spits op slechts twee doelpunten. Sinds Boxing Day vond de Schots international niet meer het net. "Naar mijn mening is hij niet fit genoeg om te spelen, tenzij hij zijn instelling verandert en niet telkens de trainingen laat schieten. Als dat echter blijft gebeuren, dan verandert de situatie niet", zo benadrukte de manager van de club uit Birmingham.

"McCormack kan gewoon de knop niet omzetten. Zijn laatste excuus was dat het elektrische hek van zijn huis kapot was. Hij was niet in staat om over een hek van 1 meter 40 te springen, zucht. Er is bij deze club te veel en te lang sprake geweest van indiscipline." Bruce betreurt dat hij dergelijke zaken openbaar moet maken. "Dat heb ik in mijn twintigjarige loopbaan als trainer niet één keer eerder gedaan, maar ik wil gewoon laten weten dat ik het niet langer pik. Hoe kan ik voor hem kiezen als hij niet wil trainen?"