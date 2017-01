‘Hij zei: ’ik wil met één oog spelen‘, maar dat risico kunnen we niet nemen’

ADO Den Haag ziet de degradatieplaatsen steeds dichterbij komen. Het team van Zeljko Petrovic, dat slechts twee van de laatste vijftien duels won, ging zaterdagavond in eigen huis onderuit tegen PEC Zwolle: 1-2. Petrovic zelf vond het een verdiende nederlaag, maar betreurde de manier waarop zijn team de tegengoals weggaf.

"Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal, dan moet je rustig blijven als trainer. Het is zwaar. We zijn nu één van de vier á vijf ploegen die tegen degradatie moeten vechten", erkende Petrovic in gesprek met FOX Sports. "Het doet nog meer pijn dat we verliezen van een ploeg die onder ons staat. Er breekt nu een zware tijd aan."

Een tegenvaller voor ADO was het uitvallen van Gervane Kastaneer, na iets meer dan twintig minuten spelen. De aanvaller kreeg de bal van dichtbij hard tegen zijn oog. De teamarts vertelde Petrovic dat hij Kastaneer moest wisselen, maar daar was de aanvaller het niet mee eens. "Niet mee eens? Hij kon met één oog niet meer zien! Hij zei tegen mij: 'Ik wil met één oog spelen', maar dat risico kunnen we niet nemen met een jongen die nog tien tot vijftien jaar moet voetballen. Voor ons was het verschrikkelijk jammer, maar dan moet je wisselen."