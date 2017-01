‘Met goed voetbal kun je ook hen de mond snoeren’

Voor Ajax staat zondag de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht op het programma, die al sinds 2009 niet gewonnen is door de Amsterdammers. Voor Davinson Sánchez wordt het de eerste keer in de Galgenwaard. De verdediger is niet bang voor het duel en is ervan overtuigd dat Ajax de drie punten gaat pakken.

“In de Eredivisie heb je wel vaker te maken met moeilijke wedstrijden”, zegt de Colombiaan op de website van Ajax. “Dat Ajax daar al sinds 2009 niet winnend uitkwam, wil naar mijn idee niets zeggen. Zondag nemen we drie punten mee naar huis en winnen we met volle overtuiging, als het aan mij ligt.”

In zijn thuisland is Sánchez wel gewend aan temperamentvolle supporters. Hij ziet er daarom niet tegenop om in de Galgenwaard te spelen. “Het motiveert me ook. Het geschreeuw en gescandeer van fans van de tegenstander is voor mij meer een prikkel dan een hindernis. Met goed voetbal kan je ook hen de mond snoeren. Dat is het mooiste”, stelt de verdediger. “Bovendien kan ik ook heel erg opleven van het geluid van onze eigen supporters. Samen met hen hebben we hetzelfde doel: winnen.”

“We moeten geen enkele tegenstander onderschatten en bij elk duel moeten we alles uit de kast halen. Als je dat met de juiste state of mind doet, dan kunnen we zeker kampioen worden”, gaat Sánchez verder. “De neuzen wijzen dezelfde kant op en iedereen is ontzettend gemotiveerd. Met onze gretigheid en kwaliteit moeten we aan het einde van dit seizoen de schaal naar Amsterdam halen.”