Man City komt te vroeg voor Duits international: ‘Hij moet eerst opgroeien’

Josep Guardiola heeft naar verluidt veel bewondering voor Benjamin Henrichs, maar zijn komst lijkt vooralsnog niet haalbaar. Zaakwaarnemer Ali Bulut laat vrijdag weten dat de negentienjarige verdediger zich het best kan ontwikkelen bij zijn huidige club Bayer Leverkusen. Voor een transfer naar Engeland voelt het kamp-Henrichs dan ook weinig.

"Er zijn veel clubs met belangstelling voor Benjamin", beaamt Bulut in gesprek met Express. "Maar de jongen is pas negentien jaar. Vorig jaar speelde hij nog in het jeugdelftal. Hij moet eerst opgroeien. In Leverkusen is hij daarvoor op de beste plek", vindt de belangenbehartiger.

Henrichs, inzetbaar als middenvelder maar dit seizoen veelal rechtsback voor Leverkusen, ontwikkelt zich in rap tempo. Hij speelde dit seizoen veertien competitieduels. In november 2015 debuteerde de jongeling tegen San Marino (8-0) voor het Duits elftal: Henrichs deed het hele duel mee. Guardiola zou in hem een ideale back voor de toekomst zien. Henrichs kan op beide flanken uit de voeten.