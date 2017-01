Vrijdag, 20 Januari 2017

Klopp krijgt concurrentie van Barcelona en Juventus

Er zijn veel geruchten rond Lionel Messi, maar de vader van de Argentijnse superster verschaft nu duidelijkheid. Volgens hem blijft zijn zoon gewoon in Barcelona. (The Sun)

Lucas Leiva heeft opties om na tien seizoenen Liverpool te verlaten. De Braziliaanse middenvelder twijfelt over zijn toekomst op Anfield nu onder meer Internazionale geïnteresseerd is in hem. (Daily Express)

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft al langere tijd een oogje op Mahmoud Dahoud. Barcelona heeft de middenvelder van Borussia Mönchengladbach ook op de radar, naast Juventus. (Daily Star)

Crystal Palace en Arsenal waren akkoord over een overgang van Carl Jenkinson. De huurdeal wordt echter afgeblazen omdat the Eagles geen persoonlijk akkoord kunnen bereiken met de verdediger. (The Guardian)

Een vertrek van Dimitri Payet bij West Ham United is onvermijdelijk. De Fransman werd door zijn medespelers uit de groepswhatsapp gegooid en vandalen namen zijn auto onder handen. (Daily Mail)