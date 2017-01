‘FC Utrecht kan op die dag altijd net even iets meer dan gemiddeld’

Voor Ajax wacht zondag de traditioneel lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht. De Amsterdammers hebben al acht jaar niet gewonnen in de Galgenwaard. Alfons Groenendijk speelde en trainde bij beide clubs en verwacht dat het voor Ajax een lastige wedstrijd zal worden.

“Elk jaar wordt het opgeklopt als Ajax op bezoek komt. Ik heb de wedstrijd zelf ook drie keer gespeeld. Dan weet ik dat het daar deze dagen nergens anders over gaat. FC Utrecht kan op die dag altijd net even iets meer dan gemiddeld. En FC Utrecht is ook in een goede vorm”, zegt Groenendijk tegen ELFVoetbal. “Ik verwacht in elk geval een heel moeilijke wedstrijd voor Ajax. Zoals ze dat traditioneel meemaken in de Galgenwaard. FC Utrecht zal waarschijnlijk de grens opzoeken en Ajax fysiek bestrijden.”

Groenendijk is vooral benieuwd hoe Ajax zich gaat instellen op de tactiek van FC Utrecht. De club uit de Domstad speelt dit seizoen in een 4-4-2 formatie, waar veel clubs zich op aanpassen. “Tegenstanders gaan zich aanpassen, dat valt me op. Een systeem spelen wat ze nauwelijks getraind hebben. Je kunt niet verwachten dat het één, twee, drie staat. Belangrijk is juist dat een ploeg tegen FC Utrecht zijn eigen spel blijft spelen. Al verwacht ik dat Ajax dat wel blijft doen. Ze gaan toch altijd uit van eigen kracht en eigen kwaliteit.”