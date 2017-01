Chinese voetbalbond remt transfergekte verder af met salarisplafond

Afgelopen winter braken de Chinese clubs record na record als het om de hoogste salarissen ter wereld gaat. Met megacontracten werden de nodige topspelers, waaronder Axel Witsel en Oscar, naar het Verre Oosten gelokt. De Chinese voetbalbond (CFA) wil nu met een salarisplafond een einde maken aan de transfergekte.

Carlos Tévez is na zijn transfer naar het Chinese Shanghai Shenua de best betaalde voetballer ter wereld, met zo’n 37 miljoen euro per jaar. Ook de nummer twee en drie op dit lijstje trokken deze winter naar China: Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune, 30 miljoen per jaar) en Oscar (Shanghai SIPG, 25 miljoen per jaar). De Chinese voetbalbond wil met een aantal maatregelen er nu voor zorgen dat de clubs er een ‘gezonde en duurzame’ financiële huishouding op nahouden.

De bond denkt namelijk dat door het aantrekken van duurbetaalde vedetten de kwaliteit van het Chinese voetbal niet structureel verbeterd. Naast een salarisplafond, wil de CFA dit op een aantal andere manieren bereiken. Zo moeten Chinese clubs minstens vijftien procent van hun begroting investeren in een jeugdopleiding.

Een percentage van het geld dat gestoken wordt in transfers, moet in een fonds gestort worden waarmee jeugdspelers worden getraind. Ook moeten de clubs in de toekomst openbaar maken welk percentage van hun budget gespendeerd wordt aan salarissen. Eerder voerde de Chinese voetbalbond al de regel in dat er maar drie buitenlanders tegelijk in een wedstrijd mogen spelen.