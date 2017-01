‘Als Messi een ander shirt had gedragen, zou hij weggestuurd zijn’

Lionel Messi ontving donderdagavond in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Real Sociedad in de eerste helft al een gele kaart vanwege getreuzel en na rust was er een incident met Asier Illaramendi waarbij de Argentijn een snelle vrije trap blokkeerde. Volgens de middenvelder van Sociedad had dat Messi op een tweede gele kaart moeten komen te staan en dat liet hij na afloop van de wedstrijd dan ook weten.

Illaramendi was daarnaast niet te spreken over een buitenspelsituatie rond David Zurutzeta: “Dat was helemaal geen buitenspel en Messi… wat hij deed is altijd een gele kaart waard geweest. Als hij een ander shirt aan had gehad, zou hij weggestuurd zijn. Maar ja, we moeten weer door. Ze hebben ons in LaLiga ook al beroofd”, liet hij na de wedstrijd aan verslaggevers weten.

De voormalig middenvelder van Real Madrid liet op Twitter eveneens zijn onvrede blijken. Ivan Rakitic kon echter niet zoveel met de woede van zijn tegenstander: “Ik weet niet waarom hij klaagt. Barcelona had nog een penalty moeten hebben. Soms is het beter om je telefoon wat langer in je zak te houden.”