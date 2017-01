Debacle dreigt voor tegenvallend Algerije; Senegal profiteert optimaal

De Afrika Cup dreigt voor Algerije, dat vooraf werd gezien als een van de kanshebbers voor de eindzege, uit te lopen op een fiasco. Na een gelijkspel in de openingswedstrijd gingen de Noord-Afrikanen donderdagavond in Groep B met 1-2 onderuit tegen Tunesië. Senegal won juist met gemak van Zimbabwe en heeft zodoende beslag gelegd op het eerste kwartfinaleticket.

Algerije - Tunesië 1-2

Algerije was in de openingsfase wel de gevaarlijkste van de twee, maar Islam Slimani en Riyad Mahrez slaagden er beiden niet in goede kansen tot doelpunten te promoveren. Tunesië nam daarna echter steeds meer het overwicht in handen en kwam vijf minuten na rust via Aïssa Mandi op voorsprong. De Algerijnen kwamen die tegenslag niet meer te boven en moesten in de 65e minuut zelfs een verdubbeling van de marge toestaan. Naïm Sliti faalde na een overtreding van Faouzi Ghoulam niet vanaf elf meter. Een pegel van Sofiane Hanni bracht vlak voor tijd de spanning nog terug in de wedstrijd, maar verder kwam Algerije niet meer.

Senegal - Zimbabwe 2-0

Senegal overdonderde de tegenstander vanaf het eerste fluitsignaal en had al een aantal aardige kansen om zeep geholpen voor dat Sadio Mané nog binnen tien minuten voor de openingstreffer zorgde. De ster van Liverpool was het eindstation van een snelle counter, waarna hij de bal zonder al te veel moeite in het doel kon prikken. De Senegalezen drukten daarna door en kwamen via Henri Saivet in een zetel te zitten. De middenvelder van Saint-Étienne krulde een vrije trap op heerlijke wijze in de bovenhoek, waardoor de wedstrijd eigenlijk na een kwartier al gespeeld was. Zimbabwe probeerde in het restant wel dichterbij te komen, maar slaagde er niet meer in om de Senegalese muur te slechten.