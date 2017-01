Goals Ibrahimovic zijn cruciaal voor United; jubileumduel Diego Costa

Manchester United neemt het zaterdag op tegen Stoke City en zal de weg naar boven dan weer proberen voort te zetten. The Mancunians zullen wederom hopen op de bevliegingen van Zlatan Ibrahimovic, want de spits pakte al elf punten voor zijn ploeg. Chelsea ontvangt een dag later Hull City en als Diego Costa in actie komt, speelt de Braziliaanse Spanjaard zijn honderdste officiële duel voor Chelsea.